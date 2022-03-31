Увеличилось количество жертв: после обстрела Николаевской ОГА погибли 19 человек

Враг 29 марта обстрелял ракетами здание Николаевской ОГА. Нашли тела 18 погибших, еще один пострадавший умер в реанимации.

Такие данные по состоянию на 11:50 сообщила пресс-служба спасателей. Сейчас сотрудники ГСЧС деблокировали 18 тел.

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Спасатели постоянно разбирают завалы

С утра 29 марта спасатели не останавливаются – они разбирают завалы, как днем, так и ночью. Лишь утром 31 марта было известно о 16 погибших, всего через несколько часов эта цифра увеличилась.

Отметим, что ракета попала в здание в 8:45 утра. Сам глава ОВА Виталий Ким не был в своем рабочем кабинете, ведь в этот день он опаздывал. До последнего Ким надеялся, что в разрушенном помещении будет значительно меньше людей.

Как в Николаевскую ОГА попала ракета: смотрите видео