Без кормильца остались 4 детей: увеличилось количество жертв взрыва на шахте в Донецкой области

6 августа 2021 , 13:34
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Источник:

телеграм Людмилы Денисовой

В Донецкой области на шахтоуправлении "Покровское" утром 31 июля прогремел взрыв. В течение недели число жертв трагедии увеличилось до шести.

Об этой новости сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что в больницы Покровска и Краматорска попали 10 раненых.

Ранее Взрыв на шахте "Покровское" : число жертв возросло

Без кормильца остались четверо детей

Врачам не удалось спасти жизни 6 человек, они умерли от травм и ожогов. Без кормильца остались 4 несовершеннолетних детей. Денисова обратилась к главе Донецкой ОГА с просьбой помочь пострадавшим от несчастного случая и семьям. Также омбудсмен призвала оперативно расследовать эту трагедию.

Обратите внимание! По факту взрыва начато уголовное производство – за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель лица и другие тяжкие последствия.

 

Главное о трагедии на шахтоуправлении "Покровское"

  • Авария на шахте произошла в поселке Удачном в Покровском районе Донецкой области.
  • По предварительной информации взорвался метан.
  • После взрыва пострадали 10 горняков. Один из них погиб на месте, остальных доставили в больницы.
Автор: Ірина Пундор