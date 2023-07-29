Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что КНР выгодна война России против Украины.
К теме Не полностью нейтральная сторона: по данным Франции, Китай оказывает военную поддержку России
"Она (помощь – 24 Канал) всегда шла, была, существовала. Китай ведет двойную игру", – подчеркнул Жирнов.
С этой двойной игрой бороться довольно тяжело. Чем дольше продлится российско-украинская война, тем "лучше" для КНР. Она ведь ослабляет всех её контрагентов и партнеров. В частности, Россию. А чем слабее страна-агрессор – тем легче Китаю вить из нее веревки и брать выгоду.
Кроме того, КНР уверена, что война может "ослабить" коалицию западных стран. Мол, поставляя оружие в Украину, Запад "исчерпывает свои запасы и резервы". Китай убежден, если он когда-нибудь нападет на Тайвань, то у западных стран уже якобы не будет достаточно оружия, чтобы помогать Тайваню.
Помогает ли больше Китай России: смотрите видео
За Китаем присматривают
Обычно информацию о Китае сообщают разведки США или Великобритании. Когда появляются такие сообщения, КНР показывают, что за ней присматривают.
К тому же, нельзя сказать, что Китай полностью придерживается санкций против России. На государственном уровне они работают, но страна позволяет частным компаниям их обходить. Так частные китайские компании покупают российский газ и нефть, но государственные не делают этого.
Также Китай говорит: "Мало ли, что там частные компании поставляют в Россию. Вот они купили БПЛА – в супермаркетах продаются. То, что они добавляют к ним гранаты и используют на войне – их проблемы, не наши",
– отметил бывший сотрудник КГБ.
КНР помогает России
- Китай продолжает тайно поставлять в страну-агрессора оружие и амуницию. Россияне задекларировали сотни тысяч бронежилетов и шлемов китайского производства.
- По данным доклада, представленного Управлением директора национальной разведки США, Китай становится все более "важной опорой России в её военных усилиях". Аналитики убеждены, что по состоянию на март КНР поставила в страну-агрессора БПЛА и их части более чем на 12 миллиардов долларов.
- Кроме того, государственные оборонные компании Китая поставляли российским государственным компаниям под санкциями другие технологии двойного назначения. Их военные России используют на войне против Украины.
- Китайские фирмы, вероятно, помогают стране-агрессору обходить ограничения. Однако сама КНР обвинения в том, что она поддерживает Россию военно, отвергает.