Уверен, что это реально, – Зеленский о подписанной заявке на членство в ЕС
28 февраля 2022 , 18:17Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. Украинский лидер заявил: он уверен, что это – реально.
В исторический момент рядом с президентом были спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Заметьте Исторический момент: Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС
Сегодня я подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это – реально,
– заявил украинский лидер.
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