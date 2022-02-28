Уверен, что это реально, – Зеленский о подписанной заявке на членство в ЕС

28 февраля 2022 , 18:17
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Источник:

телеграм Владимира Зеленского

Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. Украинский лидер заявил: он уверен, что это – реально.

В исторический момент рядом с президентом были спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заметьте Исторический момент: Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Сегодня я подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это – реально,
– заявил украинский лидер.

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Автор: Мар'яна Бекало