Уверен, что мы это сделаем, – Зеленский прояснил судьбу Patriot для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о положительном диалоге с Дональдом Трампом о поставках систем Patriot для Украины. По его словам, уже есть договоренности о финансировании трех из десяти систем.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время общения с представителями украинских и иностранных медиа.

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Сколько систем Patriot хочет получить Украина

Зеленский сообщил, что у него "положительный диалог" с президентом США Дональдом Трапом по системам Patriot.

Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам,

– отметил президент.

Он добавил, что Германия готова профинансировать две системы Patriot, еще одну – Норвегия.

"Когда мы получим четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, безусловно мы понимаем стоимость, то присоединятся и другие европейские партнеры", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что по состоянию на сегодня именно так выглядит система финансирования американских систем Patriot.

Но это моя задача найти эти деньги, и как я вам уже сказал в начале ответа, мы уже имеем понимание откуда начало финансирования будет идти,

– подчеркнул Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что задуманное удастся реализовать.