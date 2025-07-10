Уверен, что мы это сделаем, – Зеленский прояснил судьбу Patriot для Украины
- Президент Владимир Зеленский заявил о положительном диалоге с Дональдом Трампом о поставках систем Patriot для Украины, с договоренностью о финансировании трех из десяти систем.
- Германия и Норвегия готовы профинансировать часть систем Patriot, и Зеленский уверен в реализации плана.
Президент Владимир Зеленский заявил о положительном диалоге с Дональдом Трампом о поставках систем Patriot для Украины. По его словам, уже есть договоренности о финансировании трех из десяти систем.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время общения с представителями украинских и иностранных медиа.
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Сколько систем Patriot хочет получить Украина
Зеленский сообщил, что у него "положительный диалог" с президентом США Дональдом Трапом по системам Patriot.
Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объема ракет к этим системам,
– отметил президент.
Он добавил, что Германия готова профинансировать две системы Patriot, еще одну – Норвегия.
"Когда мы получим четкий ответ от производителя и от различных возможностей США относительно дат, безусловно мы понимаем стоимость, то присоединятся и другие европейские партнеры", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский отметил, что по состоянию на сегодня именно так выглядит система финансирования американских систем Patriot.
Но это моя задача найти эти деньги, и как я вам уже сказал в начале ответа, мы уже имеем понимание откуда начало финансирования будет идти,
– подчеркнул Зеленский.
Он также выразил уверенность в том, что задуманное удастся реализовать.