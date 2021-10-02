Увезли в Минск: в Москве журналиста задержали за статью об убитом в Беларуси IT-специалисте

В Москве исчез журналист Геннадий Можейко, который написал материал об убитом в беларуси программисте Андрее Зельцере. Впоследствии СМИ сообщили, что Можейко находится в СИЗО в Минске.

Сначала Можейко перестал выходить на связь. Правозащитники сразу предположили, что журналист исчез из-за своей публикации статьи об убитом в Минске программисте Зельцере.

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Можейко работал в "Комсомольской правде в Беларуси". Именно редакция издания и забила тревогу, когда журналист внезапно исчез. Он жил сам, а к его родителям дозвониться не смогли.

Впоследствии сообщили, что еще 30 сентября Можейко был в Москве. Между тем в его белорусской квартире провели обыск.

Сайт издания после публикации статьи Можейко заблокировали по требованию белорусских властей. Местные телеграм-каналы связывают это именно с материалом о Зельцере.

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