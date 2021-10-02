Спершу Можейко перестав виходити на зв'язок. Правозахисники відразу припустили, що журналіст зник через свою публікацію статті про вбитого у Мінську програміста Зельцера.
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Можейко працював у "Комсомольській правді у Білорусі". Саме редакція видання і забила на сполох, коли журналіст раптово зник. Він жив сам, а до його батьків додзвонитися не змогли.
Згодом повідомили, що ще 30 вересня Можейко був у Москві. Тим часом у його білоруській квартирі провели обшук.
Сайт видання після публікації статті Можейка заблокували на вимогу білоруської влади. Місцеві телеграм-канали пов'язують саме з матеріалом про Зельцера.
Загибель Зельцера: головне
- Програміста Андрія Зельцера застрелили співробітники білоруського КДБ. Силовики увірвалися до помешкання, де загиблий мешкав з рідними.
- Офіційні дані повідомили, що Зельцер нібито відкрив вогонь та вбив одного з силовиків.
- Водночас знайомі програміста заявили: він міг опинитися під прицілом силовиків через свою роботу у компанії Epam Systems. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко розповідав, що її засновник начебто фінансує білоруської протести.
- Окрім того, колега Зельцера припустила: чоловік міг "попасти" через власні публікації з біло-червоно-білою символікою.