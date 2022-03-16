Увидели дно Черного моря, – Марченко рассказал, как сбивали российские самолеты

16 марта 2022 , 10:30
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Максим Марченко

Еще два российских самолета Су-30 увидели дно Черного моря. Один из них – сбили сразу, другой – тоже не замедлил.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко. ВСУ сбили вражеские самолеты утром 16 марта.

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Два вражеских самолета Су-30 и их пилоты увидели дно Черного моря. Один самолет наша ПВО сбила еще на подлете. Другой – успел развернуться в направлении оккупированного Крыма. Но долететь до базы ему не было суждено. И он тоже упал в море вместе со своим экипажем,
– говорит Марченко.

Глава Одесской ОВА добавляет, что такое утро можно назвать действительно добрым. Он поблагодарил украинских военных за прекрасную работу.

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Автор: Марта Кушка