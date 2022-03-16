Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. ЗСУ збили ворожі літаки зранку 16 березня.

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Два ворожі літаки Су-30 та їхні пілоти побачили дно Чорного моря. Один літак наша ППО збила ще на підльоті. Інший – встиг розвернутися в напрямку окупованого Криму. Але долетіти до бази йому не судилося. І він теж впав у море разом зі своїм екіпажем, – каже Марченко.

Очільник Одеської ОВА додає, що такий ранок можна назвати дійсно добрим. Він подякував українським військовим за чудову роботу.

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