Увидели оккупантов, диверсантов или вражескую технику: что делать и куда обращаться
Война России с Украиной продолжается. Враг обстреливает города и деревни. Погибают взрослые и дети. Пострадавшие оказываются в больницах с тяжелыми ранениями. Жизнь и безопасность украинцев зависят от бдительности каждого из нас.
Если вы увидели русских военных, диверсантов, подозрительных людей или вражескую технику, необходимо немедленно сообщить об этом. Детальнее читайте в материале 24 канала.
Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий
Передвижение российских войск – писать в чат-бот СБУ
Чтобы остановить Россию, нужно отслеживать передвижение ее войск по территории Украины. ВСУ сообщили о создании специального чат-бота – @stop_russian_war_bot.
Как им воспользоваться
- Открыть мессенджер телеграмму.
- Ввести в поисковом окне юзернейм @stop_russian_war_bot.
- Начать использование.
Получившуюся информацию бот передаст соответствующим штабам реагирования.Важно! Если в работе бота произойдет перебой, информацию нужно отправлять в личные сообщения телеграм-аккаунта @stop_russian_war.
Как выглядит "общение" с @stop_russian_war_bot / Скриншот 24 канала
Заметили враждебную отметину – пишите в чат-бот от киберполиции
Российские войска часто оставляют на дорогах метки. Если вы заметили одну из них, нужно немедленно сообщать в чат-бот @ukraine_avanger_bot.
Как им воспользоваться
- Открыть мессенджер телеграма.
- Ввести в поисковом окне юзернейм @ukraine_avanger_bot.
- Начать использование.
Обнаружили на дороге отметку – присыпайте землей
Важные объекты оккупанты маркируют специальными отметками. Украинцев призывали их уничтожать. В частности, присыпать землей и грязью или заливать смолой. Если же нет возможности ликвидировать метку, нужно позвонить в полицию с помощью горячей линии 102.
Вражеские отметки могут выглядеть так:
Визуальные отличия между героями ВСУ и русскими врагами
В Минобороны объяснили украинцам, как отличить наших защитников от оккупантов.
Форма
- Украинские военные носят пиксельную форму грязного цвета. Нацгвардейцы – оливкового цвета.
- Тем временем кафиры имеют камуфляж болотного цвета.
Техника
- Основной камуфляж нашей техники – пиксели. У Нацгвардии – сплошной оливковый цвет.
- Враг окрашивает свою технику в большие грязные болотные пятна или же сплошной темный зеленый цвет.
Российские оккупанты наносят на свои танки следующие метки:
- Z – восточные силы России,
- Z в квадрате – силы из Крыма;
- O – силы из Беларуси;
- V – морская пехота;
- X – чеченцы;
- A – силы спецназа.
Как отличить наших защитников от врага: смотрите видео
Техника оккупанта боится коктейлей Молотова – производите
Чтобы дать отпор врагу, украинцам рекомендуют производить коктейли Молотова. Их следует бросать (если человек умеет) в технику оккупанта. Если же уверенности в том, что все пойдет по плану, нет, можно производить коктейли и передавать их другим.
Рецепт коктейлей Молотова – очень простой.
Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!