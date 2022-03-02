Увидели оккупантов, диверсантов или вражескую технику: что делать и куда обращаться

Война России с Украиной продолжается. Враг обстреливает города и деревни. Погибают взрослые и дети. Пострадавшие оказываются в больницах с тяжелыми ранениями. Жизнь и безопасность украинцев зависят от бдительности каждого из нас.

Если вы увидели русских военных, диверсантов, подозрительных людей или вражескую технику, необходимо немедленно сообщить об этом. Детальнее читайте в материале 24 канала.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Передвижение российских войск – писать в чат-бот СБУ

Чтобы остановить Россию, нужно отслеживать передвижение ее войск по территории Украины. ВСУ сообщили о создании специального чат-бота – @stop_russian_war_bot.

Как им воспользоваться

Открыть мессенджер телеграмму.

Ввести в поисковом окне юзернейм @stop_russian_war_bot.

Начать использование.

Получившуюся информацию бот передаст соответствующим штабам реагирования.

Если в работе бота произойдет перебой, информацию нужно отправлять в личные сообщения телеграм-аккаунта @stop_russian_war.

Как выглядит "общение" с @stop_russian_war_bot / Скриншот 24 канала

Заметили враждебную отметину – пишите в чат-бот от киберполиции

Российские войска часто оставляют на дорогах метки. Если вы заметили одну из них, нужно немедленно сообщать в чат-бот @ukraine_avanger_bot.

Как им воспользоваться

Открыть мессенджер телеграма.

Ввести в поисковом окне юзернейм @ukraine_avanger_bot.

Начать использование.

Обнаружили на дороге отметку – присыпайте землей

Важные объекты оккупанты маркируют специальными отметками. Украинцев призывали их уничтожать. В частности, присыпать землей и грязью или заливать смолой. Если же нет возможности ликвидировать метку, нужно позвонить в полицию с помощью горячей линии 102.

Вражеские отметки могут выглядеть так:

Визуальные отличия между героями ВСУ и русскими врагами

В Минобороны объяснили украинцам, как отличить наших защитников от оккупантов.

Форма

Украинские военные носят пиксельную форму грязного цвета. Нацгвардейцы – оливкового цвета.

Тем временем кафиры имеют камуфляж болотного цвета.

Техника

Основной камуфляж нашей техники – пиксели. У Нацгвардии – сплошной оливковый цвет.

Враг окрашивает свою технику в большие грязные болотные пятна или же сплошной темный зеленый цвет.

Российские оккупанты наносят на свои танки следующие метки:

Z – восточные силы России,

Z в квадрате – силы из Крыма;

O – силы из Беларуси;

V – морская пехота;

X – чеченцы;

A – силы спецназа.

Как отличить наших защитников от врага: смотрите видео

Техника оккупанта боится коктейлей Молотова – производите

Чтобы дать отпор врагу, украинцам рекомендуют производить коктейли Молотова. Их следует бросать (если человек умеет) в технику оккупанта. Если же уверенности в том, что все пойдет по плану, нет, можно производить коктейли и передавать их другим.

Рецепт коктейлей Молотова – очень простой.

Рецепт коктейля Молотова / Инфографика 24 канала