Увидеть перспективы карьеры: в Украине проходят соревнования рабочих профессий среди молодежи

При содействии металлургической компании "Метинвест" в Запорожье сейчас идет региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine. Сегодня это самые масштабные соревнования по рабочим профессиям среди учеников, студентов и молодых работников.

Компания "Метинвест" проводит конкурс по всей Украине, а впервые он прошел в 2016 году.

Отборочный этап соревнований охватывает все регионы страны. Участники могут посоревноваться в 18 компетенциях, среди них – слесари, токари, сварщики, железнодорожники, крановщики и огнеупорщики. Молодежь, демонстрируя свои навыки, осознает перспективы карьеры на производстве.

Студент-электрик Андрей Бараненко рассказал, что добросовестная учеба, хорошие навыки и проявление себя во время практики и работы позволяют подниматься по карьерной лестнице.

"Метинвест" поддерживает не только этот, но и другие образовательные проекты для молодежи по практическим соображениям, ведь сотни целеустремленных начинающих, которые прошли через конкурс WorldSkills, начали работать на предприятиях компании и других промышленных объектах Украины.