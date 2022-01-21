Компанія "Метінвест" проводить конкурс по всій Україні, а вперше він відбувся у 2016 році.

Відбірковий етап змагань охоплює всі регіони країни. Учасники можуть позмагатись у 18 компетенціях, серед них – слюсарі, токарі, зварювальники, залізничники, кранівники і вогнетривники. Так молодь, демонструючи свої навики, усвідомлює перспективи кар’єри на виробництві.

Студент-електрик Андрій Бараненко розповів, що сумлінне навчання та хороші навики і прояв себе під час практики і роботи дозволяють підійматись кар’єрними сходинками.

"Метінвест" підтримує не лише цей, а ще інші освітні проєкти для молоді з практичних міркувань, адже сотні цілеспрямованих початківців, які пройшли через конкурс WorldSkills, почали працювати на підприємствах компанії та на інших промислових об’єктах України.