Резников припомнил ситуацию с ростом курса рубля к доллару. Соответствующие заявления политик сделал во время интервью.

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Вероятности наступления России нет

Алексей Резников пояснил, что достоверность наступательной операции – это 100% вероятность с точки зрения слова. Именно поэтому ее нет.

"Если взять теорию вероятности, то достоверность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует", – сказал Резников.

Министр пояснил, что Россия точно прорабатывает различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет,
– пояснил министр обороны.

Однако, добавил: "Прямое вторжение повлечет за собой для России большую, серьезную череду потерь".

Экономика России "ляжет"

Алексей Резников пояснил, что речь идет о потерях "не только человеческого характера", но и экономических, политических, с точки зрения международного влияния.

Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль относительно доллара. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или займы России последние две – три недели. Вы увидите, что они летят в пропасть,
– сказал министр.

Политик также отметил, что внешние рынки очень чувствительны и пояснил, что:

  • "украинские внешние долговые бумаги на фоне информации о возможном обострении торговались с дисконтом и перестали только после того, как стало известно, что правительство Соединенных Штатов подписало нам помощь на 200 миллионов долларов;
  • рынок дышит и реагирует, а показатели российских бумаг в очень плохом состоянии. И это только угроза;
  • представьте себе, если бы, не дай бог, началось наступление".

Экономика России ляжет по всем показателям. Даже немцам уже некуда будет деваться. Им запретят поставлять высокочувствительные технологии,
– вспомнил Алексей Резников.

Политик также добавил, что для компании Siemens и остальных будет проблематично это делать. Более того, все нефтедобывающие башни имеют современные технологии, современное оснащение.

Министр обороны пояснил, что его помощница вернулась из отпуска в Египте, где встречала там много россиян, из Сибири, которые дружны с украинцами и озабочены ростом курса рубля к доллару.

Алексей Резников сказал: "У них ходят слухи, что им вообще запретят делать обмен на доллары, чтобы жить в парадигме рубля. Фактически чтобы скрыть курсовую зависимость, чтобы люди не видели резкого ухудшения".

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