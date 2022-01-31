Резников припомнил ситуацию с ростом курса рубля к доллару. Соответствующие заявления политик сделал во время интервью.

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Вероятности наступления России нет

Алексей Резников пояснил, что достоверность наступательной операции – это 100% вероятность с точки зрения слова. Именно поэтому ее нет.

"Если взять теорию вероятности, то достоверность – это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует", – сказал Резников.

Министр пояснил, что Россия точно прорабатывает различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет,

– пояснил министр обороны.

Однако, добавил: "Прямое вторжение повлечет за собой для России большую, серьезную череду потерь".

Экономика России "ляжет"

Алексей Резников пояснил, что речь идет о потерях "не только человеческого характера", но и экономических, политических, с точки зрения международного влияния.

Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль относительно доллара. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или займы России последние две – три недели. Вы увидите, что они летят в пропасть,

– сказал министр.

Политик также отметил, что внешние рынки очень чувствительны и пояснил, что:

"украинские внешние долговые бумаги на фоне информации о возможном обострении торговались с дисконтом и перестали только после того, как стало известно, что правительство Соединенных Штатов подписало нам помощь на 200 миллионов долларов;

рынок дышит и реагирует, а показатели российских бумаг в очень плохом состоянии. И это только угроза;

представьте себе, если бы, не дай бог, началось наступление".

Экономика России ляжет по всем показателям. Даже немцам уже некуда будет деваться. Им запретят поставлять высокочувствительные технологии,

– вспомнил Алексей Резников.

Политик также добавил, что для компании Siemens и остальных будет проблематично это делать. Более того, все нефтедобывающие башни имеют современные технологии, современное оснащение.

Министр обороны пояснил, что его помощница вернулась из отпуска в Египте, где встречала там много россиян, из Сибири, которые дружны с украинцами и озабочены ростом курса рубля к доллару.

Алексей Резников сказал: "У них ходят слухи, что им вообще запретят делать обмен на доллары, чтобы жить в парадигме рубля. Фактически чтобы скрыть курсовую зависимость, чтобы люди не видели резкого ухудшения".

Последние новости об угрозе нападения России

31 января спикер Пентагона заявил, что они продолжают фиксировать увеличение количества войск России вблизи границ Украины. Однако не знают истинных намерений Кремля.

Алексей Резников заявлял, что у границы с Украиной государство-агрессор не сформировало ударную группировку. Министр пояснил, что единственное отличие от весеннего обострения 2021 года – это плюс 1 000 километров границы с Беларусью.

Кстати, Кремль отправляет свои войска в Беларусь под предлогом совместных военных учений "Союзная решительность-2022", которые пройдут 10 – 20 февраля.

Однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы не пришлет белорусскую армию воевать на территории Украины. Аргументировал заявление тем, что якобы он "мирный человек".

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