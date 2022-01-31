Резніков пригадав ситуацію зі зростанням курсу рубля до долара. Відповідні заяви політик зробив під час інтерв'ю.

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Вірогідності наступу Росії немає

Олексій Резніков пояснив, що вірогідність наступальної операції – це 100% імовірність з погляду слова. Саме тому її немає.

"Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", – сказав Резніков.

Міністр пояснив, що Росія точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі ухвалення відповідного політичного рішення.

Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає,
– пояснив міністр оборони.

Проте, додав: "Пряме вторгнення потягне за собою для Росії велику, серйозну низку втрат".

Економіка Росії "ляже"

Олексій Резніков пояснив, що мовиться про втрати "не тільки людського характеру", а й економічні, політичні, з погляду міжнародного впливу.

Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення Росії останні два – три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву,
– сказав міністр.

Політик також відзначив, що зовнішні ринки дуже чутливі та пояснив, що:

  • "українські зовнішні боргові папери на тлі інформації про можливе загострення торгувалися з дисконтом і перестали тільки після того, як стало відомо, що уряд Сполучених Штатів підписав нам допомогу на 200 мільйонів доларів;
  • ринок дихає і реагує, а показники російських паперів у дуже негарному стані. І це тільки загроза;
  • уявіть собі, якби, не дай боже, почався наступ".

Економіка Росії ляже по всіх показниках. Навіть німцям уже нікуди буде діватися. Їм заборонять постачати високочутливі технології,
– пригадав Олексій Резніков.

Політик також додав, що для компанії Siemens і решти буде проблемно це робити. Ба більше, всі нафтодобувні вежі мають сучасні технології, сучасне оснащення.

Міністр оборони пояснив, що його помічниця повернулася з відпустки в Єгипті, де зустрічала там багато росіян, із Сибіру, які дружні до українців та переймаються зростанням курсу рубля до долара.

Олексій Резніков сказав: "У них ходять чутки, що їм взагалі заборонять робити обмін на долари, щоб жити в парадигмі рубля. Фактично щоб приховати курсову залежність, щоб люди не бачили різкого погіршення".

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