Резніков пригадав ситуацію зі зростанням курсу рубля до долара. Відповідні заяви політик зробив під час інтерв'ю.

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Вірогідності наступу Росії немає

Олексій Резніков пояснив, що вірогідність наступальної операції – це 100% імовірність з погляду слова. Саме тому її немає.

"Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", – сказав Резніков.

Міністр пояснив, що Росія точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі ухвалення відповідного політичного рішення.

Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає,

– пояснив міністр оборони.

Проте, додав: "Пряме вторгнення потягне за собою для Росії велику, серйозну низку втрат".

Економіка Росії "ляже"

Олексій Резніков пояснив, що мовиться про втрати "не тільки людського характеру", а й економічні, політичні, з погляду міжнародного впливу.

Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення Росії останні два – три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву,

– сказав міністр.

Політик також відзначив, що зовнішні ринки дуже чутливі та пояснив, що:

"українські зовнішні боргові папери на тлі інформації про можливе загострення торгувалися з дисконтом і перестали тільки після того, як стало відомо, що уряд Сполучених Штатів підписав нам допомогу на 200 мільйонів доларів;

ринок дихає і реагує, а показники російських паперів у дуже негарному стані. І це тільки загроза;

уявіть собі, якби, не дай боже, почався наступ".

Економіка Росії ляже по всіх показниках. Навіть німцям уже нікуди буде діватися. Їм заборонять постачати високочутливі технології,

– пригадав Олексій Резніков.

Політик також додав, що для компанії Siemens і решти буде проблемно це робити. Ба більше, всі нафтодобувні вежі мають сучасні технології, сучасне оснащення.

Міністр оборони пояснив, що його помічниця повернулася з відпустки в Єгипті, де зустрічала там багато росіян, із Сибіру, які дружні до українців та переймаються зростанням курсу рубля до долара.

Олексій Резніков сказав: "У них ходять чутки, що їм взагалі заборонять робити обмін на долари, щоб жити в парадигмі рубля. Фактично щоб приховати курсову залежність, щоб люди не бачили різкого погіршення".

Останні новини щодо загрози нападу Росії

31 січня речник Пентагону заявив, що вони продовжують фіксувати збільшення кількості військ Росії поблизу кордонів України. Проте не знають справжніх намірів Кремля.

Олексій Резніков заявляв, що біля кордону з Україною держава-агресорка не сформувала ударне угруповання. Міністр пояснив, що єдина відмінність від весняного загострення 2021 року – це плюс 1 000 кілометрів кордону з Білоруссю.

До речі, Кремль відправляє свої війська у Білорусь під приводом спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які відбудуються 10 – 20 лютого.

Проте самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито не надішле білоруську армію воювати на території України. Аргументував заяву тим, що нібито він "мирна людина".

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