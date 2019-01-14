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      Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості

      Добродетельная страна 43 Читати новину українською

      Вже другий місяць за ґратами у дружній Грузії сидять шестеро наших волонтерів і добровольців. Про них не згадує Президент, не піклується Міністерство закордонних справ. Але ми отримали знайшли важливий доказ їхньої невинуватості.

      Нагадаємо, хлопців звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Начебто в них у готелі під подушкою знайшли два пістолета і патрони.

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      Ця історія із самого початку виглядала підставою. Я вже розповідав, як трьох з шістьох заарештованих в Грузії тут в Україні вже не перший рік переслідують відомства Анатолія Матіоса, Арсена Авакова та Юрія Луценка. Йдеться про добровольців батальйону "Донбас" Юрія Коростельова та волонтерів Олександра Новікова і Роланда Мелія.

      У Роланда грузинське коріння, але він наш, українець, майданівець, переселенець з Криму. Окрім допомоги армії, він, як і інші хлопці, блокував разом з нами торгівлю з окупованими Росією територіями, стояв у наметовому містечку під Верховною Радою з вимогою ухвалення антикорупційних законів. І саме за це МВС І ГПУ сфабрикували проти звинувачення.

      Роналд Мелій
      Роналд Мелій

      Я добре знаю ці справи, бо я брав хлопців на поруки, допомогав і суддям, і суспільству розібратися, що йдеться про політичні репресії. До речі, всі справи розвалилися навіть у нинішніх українських судах.

      З самого початку ми запідозрили, що схопити хлопців у Грузії допомогли корумповані керівники нашої держави. Коли громадян України затримали в інишій країні, Президент, МЗС просто не надали їм жодної допомоги.

      Зате з першого дня президентські пропагандисти, які отримують від нього посади і гроші, активно поширювали звинувачення у втручанні у грузинські вибори. Про це активно говорили в новинах, а на телеканалі «Україна», який належить Рінату Ахмєтова, показали навіть спеціальний репортаж. Змова Ахмєтова з Петром Порошенком задля завищення тарифів на електроенергію зараз розслідується Антикорупційним бюро України.

      Керівники держави не прийшли на допомогу своїм громадянам, поширювали про них неправду.

      Але щойно ми отримали переклад проведеної у Грузії експертизи зброї, яку начебто знайшли під подушкою в їхньому готельному номері. Експертиза не виявила відбитків пальців хлопців. Сумніваюся, що через це Порошенко подзвонить своєму колезі у Грузії Іванішвілі. Так само думаю, в медіа Ахмєтова про це нічого не розкажуть.

      Якщо керівники держави не відстоюють права своїх громадян, один одному можемо допомогти лише ми. Будемо так само шукати однодумців в Грузії, зокрема, серед правозахисників, щоб визволити наших захисників, хлопців, які боролися за нашу Незалежність і проти корупції.

      Автор: Егор Соболев
      Теги: Петр Порошенко Новости политики МИД Украины Видеоблоги Новости Грузии Добродетельная страна
      Источник: 24 канал
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