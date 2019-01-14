16:44
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Програми Доброчесна країна
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості

      Доброчесна країна 313 Читать новость на русском

      Вже другий місяць за ґратами у дружній Грузії сидять шестеро наших волонтерів і добровольців. Про них не згадує Президент, не піклується Міністерство закордонних справ. Але ми отримали знайшли важливий доказ їхньої невинуватості.

      Нагадаємо, хлопців звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Начебто в них у готелі під подушкою знайшли два пістолета і патрони.

      Читайте також: Затримання українців у Грузії: 7 арештантів залишили під вартою

      Ця історія із самого початку виглядала підставою. Я вже розповідав, як трьох з шістьох заарештованих в Грузії тут в Україні вже не перший рік переслідують відомства Анатолія Матіоса, Арсена Авакова та Юрія Луценка. Йдеться про добровольців батальйону "Донбас" Юрія Коростельова та волонтерів Олександра Новікова і Роланда Мелія.

      У Роланда грузинське коріння, але він наш, українець, майданівець, переселенець з Криму. Окрім допомоги армії, він, як і інші хлопці, блокував разом з нами торгівлю з окупованими Росією територіями, стояв у наметовому містечку під Верховною Радою з вимогою ухвалення антикорупційних законів. І саме за це МВС І ГПУ сфабрикували проти звинувачення.

      Роналд Мелій
      Роналд Мелій

      Я добре знаю ці справи, бо я брав хлопців на поруки, допомогав і суддям, і суспільству розібратися, що йдеться про політичні репресії. До речі, всі справи розвалилися навіть у нинішніх українських судах.

      З самого початку ми запідозрили, що схопити хлопців у Грузії допомогли корумповані керівники нашої держави. Коли громадян України затримали в інишій країні, Президент, МЗС просто не надали їм жодної допомоги.

      Зате з першого дня президентські пропагандисти, які отримують від нього посади і гроші, активно поширювали звинувачення у втручанні у грузинські вибори. Про це активно говорили в новинах, а на телеканалі «Україна», який належить Рінату Ахмєтова, показали навіть спеціальний репортаж. Змова Ахмєтова з Петром Порошенком задля завищення тарифів на електроенергію зараз розслідується Антикорупційним бюро України.

      Керівники держави не прийшли на допомогу своїм громадянам, поширювали про них неправду.

      Але щойно ми отримали переклад проведеної у Грузії експертизи зброї, яку начебто знайшли під подушкою в їхньому готельному номері. Експертиза не виявила відбитків пальців хлопців. Сумніваюся, що через це Порошенко подзвонить своєму колезі у Грузії Іванішвілі. Так само думаю, в медіа Ахмєтова про це нічого не розкажуть.

      Якщо керівники держави не відстоюють права своїх громадян, один одному можемо допомогти лише ми. Будемо так само шукати однодумців в Грузії, зокрема, серед правозахисників, щоб визволити наших захисників, хлопців, які боролися за нашу Незалежність і проти корупції.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Відеоблоги Новини політики Петро Порошенко Доброчесна країна Новини Грузії МЗС України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      сьогодні , 16:01 Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      Єгор Соболєв 313
      Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      сьогодні , 15:03 Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      Злой Одессит 1284
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 14:02 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      46460
      Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      сьогодні , 13:00 Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів
      Роман Маселко 221
      Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      сьогодні , 12:00 Ні обіцянок, ні пробачень: як влада замилює очі українцям
      Артем Овдієнко 926
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук