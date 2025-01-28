Уволенный глава Наблюдательного совета АОЗ оценил претензии к Безруковой

Экс-глава Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) Юрий Джигир назвал претензии нардепа Александры Устиновой к директору АОЗ Марине Безруковой относительно неэффективной работы агентства "странной мешаниной разрозненных фактов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

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Мы их проанализировали (упреки Устиновой к Безруковой, – 24 Канал). Большинство претензий – странная мешанина разрозненных фактов, склеенных спекулятивной логикой и раздутыми выводами. Именно поэтому мы и предлагали провести профессиональный и независимый аудит, к которому было бы доверие всех сторон. Мы стремились перевести эту дискуссию в технократическую, а не политическую плоскость,

– отметил Юрий Джигир.

Заметим, что к деятельности Марины Безруковой был ряд претензий в Минобороны, о которых соратница министра Рустема Умерова, нардеп Александра Устинова рассказала в интервью "Главкому" и написала в колонке на "Украинской правде". Она обратила внимание на якобы неэффективную работу Безруковой.

"В это время на счетах украинского государственного предприятия, которое должно быстро и эффективно закупать вооружение (Агентство оборонных закупок – АОЗ), десятки миллиардов гривен висят по несколько месяцев, предложения от торговцев вооружением где-то "теряются", а закупки происходят через третьи-четвертые руки – прокладок, каждая из которых зарабатывает на войне собственный процент. И вопрос к АОЗ не в том, эффективны ли они (спойлер – нет), а в том, или агентство сознательно саботирует быстрые закупки по более низким ценам, или просто из-за профнепригодности", – говорится в колонке Устиновой.

Кроме того, непосредственно в адрес Безруковой прозвучала претензия, что некоторые коммерческие предложения "сливаются" конкурентам, что затрудняет закупки по более выгодным ценам и быстрее.

Напомним, что 22 января Наблюдательный совет АОЗ согласовал продление контракта с действующей руководительницей АОЗ Мариной Безруковой, но Министерство обороны не согласовало новый контракт. 24 января глава министерства Рустем Умеров обвинил руководство АОЗ в политических играх, "сливах" контрактов и информации, пиар-бездействии и невыполнении КРІ. В результате министр принял решение отстранить заместителя министра Дмитрия Клименкова и не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Также Минобороны отозвало из Наблюдательного совета двух представителей государства – председателя совета Юрия Джигира и известного волонтера Тараса Чмута. Умеров также назвал нового главу Агентства – руководителя Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова.

К слову, экс-глава Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) Юрий Джигир объяснил ситуацию, сложившуюся вокруг подписания нового контракта с главой дирекции АОЗ Мариной Безруковой. В частности, стало известно, почему новый контракт с Безруковой подписали без согласования Минобороны.

Также экс-глава Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) Юрий Джигир отметил, что Минобороны не может уволить Марину Безрукову.