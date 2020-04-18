Уволенный СБУшник Петров может возглавить Закарпатскую ОГА, – СМИ
Новым главой Закарпатской ОГА может стать Алексей Петров. Его только на днях уволили из СБУ.
Информацию о назначении Алексея Петрова на должность председателя Закарпатской ОГА сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента. Назначение может состояться уже на следующей неделе.
К слову Масштабная реформа СБУ: как Зеленский хочет изменить спецслужбу
Стоит отметить, что Алексея Петрова только 17 марта уволили с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области. Что стало причиной такого шага – в указе Зеленского не указано.
В то же время информацию о том, что Алексей Петров может возглавить Закарпатскую ОГА, озвучивают и в Кабмине. По данным журналистов, Петрова на этот пост лоббирует лично глава СБУ Иван Баканов.
Что известно об Алексее Петрова?
Алексей Петров – украинский офицер спецслужб, имеет звание генерал-майора СБУ, заслуженного юриста Украины и награжден Орденом Даниила Галицкого.
Возглавлял СБУ в Кировоградской области с 27 августа 2019 года. Перед этим с 2017 года был руководителем департамента контрразведки Службы безопасности.
Попал в скандал, когда приватизировал служебную квартиру в центре Киева площадью более 170 квадратных метров. Несмотря на наличие большого количества недвижимости у его семьи.
Отметим, что сейчас Закарпатскую область возглавляет Алексей Гетманенко. Однако он лишь "временно исполняющий обязанности. Его назначили после того, как Зеленский 24 декабря 2019 года уволил Игоря Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА.
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