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      Уволенный СБУшник Петров может возглавить Закарпатскую ОГА, – СМИ

      - Читати новину українською
      Алексей Петров / СтопКор

      Новым главой Закарпатской ОГА может стать Алексей Петров. Его только на днях уволили из СБУ.

      Информацию о назначении Алексея Петрова на должность председателя Закарпатской ОГА сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента. Назначение может состояться уже на следующей неделе.

      К слову Масштабная реформа СБУ: как Зеленский хочет изменить спецслужбу

      Стоит отметить, что Алексея Петрова только 17 марта уволили с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области. Что стало причиной такого шага – в указе Зеленского не указано.

      В то же время информацию о том, что Алексей Петров может возглавить Закарпатскую ОГА, озвучивают и в Кабмине. По данным журналистов, Петрова на этот пост лоббирует лично глава СБУ Иван Баканов.

      Что известно об Алексее Петрова?
      Алексей Петров – украинский офицер спецслужб, имеет звание генерал-майора СБУ, заслуженного юриста Украины и награжден Орденом Даниила Галицкого.

      Возглавлял СБУ в Кировоградской области с 27 августа 2019 года. Перед этим с 2017 года был руководителем департамента контрразведки Службы безопасности.

      Попал в скандал, когда приватизировал служебную квартиру в центре Киева площадью более 170 квадратных метров. Несмотря на наличие большого количества недвижимости у его семьи.

      Отметим, что сейчас Закарпатскую область возглавляет Алексей Гетманенко. Однако он лишь "временно исполняющий обязанности. Его назначили после того, как Зеленский 24 декабря 2019 года уволил Игоря Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: СБУ Закарпатская область Новости Украины Новости политики
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