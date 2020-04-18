Звільнений СБУшник Петров може очолити Закарпатську ОДА, – ЗМІ
Новим очільником Закарпатської ОДА може стати Олексій Петров. Його лише на днях звільнили з СБУ.
Інформацію про призначення Олексія Петрова на посаду голови Закарпатської ОДА повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. Призначення може відбутися вже наступного тижня.
До слова Масштабна реформа СБУ: як Зеленський хоче змінити спецслужбу
Варто відзначити, що Олексія Петрова лише 17 березня звільнили з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області. Що стало причиною до такого кроку – в указі Зеленського не вказано.
Водночас інформацію про те, що Олексій Петров може очолити Закарпатську ОДА, озвучують і в Кабміні. За даним журналістів, Петрова на цей пост лобіює особисто голова СБУ Іван Баканов.
Що відомо про Олексія Петрова?Олексій Петров – український офіцер спецслужб, має звання генерал-майора СБУ, заслуженого юриста України та нагороджений Орденом Данила Галицького.
Очолював СБУ в Кіровоградській області з 27 серпня 2019 року. Перед цим з 2017 року був керівником департаменту контррозвідки Служби безпеки.
Потрапив у скандал, коли приватизував службову квартиру у центрі Києві площею понад 170 метрів квадратних. Попри наявність чималої кількості нерухомості в його родини.
Відзначимо, що зараз Закарпатську область очолює Олексій Гетманенко. Однак він лише "тимчасово виконуючий обов'язки. Його призначили після того, як Зеленський 24 грудня 2019 року звільнив Ігоря Бондаренка з посади очільника Закарпатської ОДА.
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