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      Звільнений СБУшник Петров може очолити Закарпатську ОДА, – ЗМІ

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      Олексій Петров / СтопКор

      Новим очільником Закарпатської ОДА може стати Олексій Петров. Його лише на днях звільнили з СБУ.

      Інформацію про призначення Олексія Петрова на посаду голови Закарпатської ОДА повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. Призначення може відбутися вже наступного тижня.

      До слова Масштабна реформа СБУ: як Зеленський хоче змінити спецслужбу

      Варто відзначити, що Олексія Петрова лише 17 березня звільнили з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області. Що стало причиною до такого кроку – в указі Зеленського не вказано.

      Водночас інформацію про те, що Олексій Петров може очолити Закарпатську ОДА, озвучують і в Кабміні. За даним журналістів, Петрова на цей пост лобіює особисто голова СБУ Іван Баканов.

      Що відомо про Олексія Петрова?Олексій Петров – український офіцер спецслужб, має звання генерал-майора СБУ, заслуженого юриста України та нагороджений Орденом Данила Галицького.

      Очолював СБУ в Кіровоградській області з 27 серпня 2019 року. Перед цим з 2017 року був керівником департаменту контррозвідки Служби безпеки.

      Потрапив у скандал, коли приватизував службову квартиру у центрі Києві площею понад 170 метрів квадратних. Попри наявність чималої кількості нерухомості в його родини.

      Відзначимо, що зараз Закарпатську область очолює Олексій Гетманенко. Однак він лише "тимчасово виконуючий обов'язки. Його призначили після того, як Зеленський 24 грудня 2019 року звільнив Ігоря Бондаренка з посади очільника Закарпатської ОДА. 

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: СБУ Закарпатська область Новини України Новини політики
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