Слухи о возможной замене командующего распространились в Telegram-каналах после военного совещания на Банковой. Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам полностью опроверг эту информацию и назвал ее обычным вбросом. По словам чиновника, подобные сообщения вообще не соответствуют действительности.

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Что говорят в Офисе президента?

Анонимные источники распространяли утверждения о том, что кадровый вопрос относительно главы рода войск поднимался во время субботней встречи главы государства с заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой. Однако в ОП заверили, что никаких разговоров на эту тему не велось.

О Мадяре на встрече даже не упоминали– подчеркнул советник президента.

Во время встречи 28 ноября Владимир Зеленский и бригадный генерал Павел Палиса действительно обсуждали предстоящие кадровые решения ы в военной сфере, однако никаких конкретных фамилий или должностей тогда не называли.

Также недавно Венгрия от отменила трехлетний запрет а на въезд для Роберта Бровди, удалив соответствующие данные из миграционной базы страны.