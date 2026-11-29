Чутки про ймовірну заміну командувача розповсюдили в Telegram-каналах після військової наради на Банковій. Радник президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам повністю спростував цю інформацію та назвав її звичайним вкидом. За словами посадовця, подібні повідомлення взагалі не відповідають дійсності.

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Що кажуть в Офісі Президента?

Анонімні джерела поширювали твердження, нібито кадрове питання щодо очільника роду військ порушували під час суботньої зустрічі глави держави з заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Проте в ОП запевнили, що жодних розмов про це не вели.

Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували– наголосив радник президента.

Під час зустрічі 28 листопада Володимир Зеленський та бригадний генерал Павло Паліса дійсно обговорювали майбутні кадрові рішення у військовій сфері, проте жодних конкретних прізвищ чи посад тоді не оголошували.

Також нещодавно Угорщина скасувала трирічну заборону на в'їзд для Роберта Бровді, прибравши відповідні дані з міграційної бази країни.