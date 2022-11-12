Когда в Херсоне возобновят украинскую связь: назвали условие

Украинские военные деоккупировали Херсон и ряд населенных пунктов области. Теперь в регионе будут постепенно восстанавливать электроснабжение и мобильную связь.

Компания Vodafone отметила, что инженеры уже готовятся восстановить мобильную связь на деоккупированных территориях Херсонской области. Также для пользователей готовятся новые SIM-карты.

В Херсоне начали возобновлять электроснабжение, но есть определенные проблемы

При каком условии возобновят мобильную связь

Как говорится в сообщении компании, специалисты сделают все возможное, чтобы херсонцы и жители деоккупированных сел и городов снова были на связи с родными, как только будет получено разрешение на проведение ремонтных работ.

Кроме того, в комментариях Vodafone отметил, что пока неизвестно, что будет с номерами украинцев, которые находились в окупации. В то же время мобильный оператор Kyivstar отмечает, что при первой возможности специалисты возобновят связь в Херсоне. Однако нужно дождаться разрешения ВСУ.

Кроме того, глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что для восстановления связи в Херсоне необходимы день – два, поскольку вышки мобильных операторов разрушены.

По его словам, оккупанты повредили более 1,5 км высоковольтных линий, питавших город. Однако в Херсон собираются завезти генераторы, подключаемые для обеспечения водоснабжения и водоотведения.

Кратко о возобновлении электроснабжения в Херсоне:

Работники компании "Херсоноблэнерго" приступают к процессу возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.

Директор компании Игорь Сафронов заявил, что работы по оперативному возобновлению энергоснабжения на освобожденных территориях Херсонской области очень много. Ситуация с энергоснабжением в Херсоне сверхсложная.

Специалисты "Херсоноблэнерго" готовы приступить к процессу восстановления электросетей сразу же после официального разрешения украинских военных на вход в город. Российские захватчики специально взорвали электрооборудование. Высоковольтные линии, основные линии, питающие город Херсон, разрушены, как и подстанция.

Полное возобновление энергоснабжения в Херсонской области по оптимистическому сценарию произойдет примерно через месяц, но первая электроэнергия в населенные пункты региона должна пойти раньше.

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