Также, по мнению россиян, в Херсоне осталось не более тысячи человек, ведь их войска всех эвакуировали. Об этом в эфире 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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По его словам, сейчас на уровне государства и общества нужно показывать, что оставшиеся в городе херсонцы, а это условно 80 тысяч, продолжают терпеть проблемы, которые покинули оккупанты. А те, кто последовал за ними, не все поклонники России, а люди, которых как-то обманули. При этом это лишь 10 тысяч херсонцев – 1/27, меньше 4%.

Реалии референдумов

Владимир Молчанов отметил, что общаясь с иностранными журналистами, заметил, что они не совсем понимают реалий российского референдума. То есть это был абсолютный фарс. Журналисты знают, что Путин фальсифицирует выборы и немного себе дописывает.

Они не понимают, что это не было "немного дописывания" – это абсолютное представление, которое не было референдумом вообще. Все, что мы видели на рашистских картинках – это были постановки, а не реальный какой-то избирательный процесс.

– отметил Молчанов.

"Это надо доказывать сейчас, потому что в России нарастает "вой на болотах", потому что "Украина оккупировала наши русские земли". Они не говорят уже о людях. Они людей объявили предателями, оставшихся. Но вот "по русским землям" "они плачут", – добавил активист.

Он отметил, что даже не знает позитивно ли это, ведь будто идет расшатывание власти. Не отрицательно, ведь расшатывание в любом случае приведет к тому, что следующая власть подвергнется этим требованиям толпы и будет еще хуже.

По мнению Молчанова, нам нужно убеждать мир, что нет никаких "новоросий", ведь херсонцы всегда были единственной Украиной. Остававшиеся в городе люди очень устойчивы. Их, вероятно, ничто не могло из родных мест выгнать. Даже сейчас, когда такая возможность вроде бы открылась, они все еще там сидят, страдая от отсутствия электроэнергии, газа, воды, связи.

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Освобождение территорий

Активист подчеркнул, что в настоящее время освобождены всего 30% территории Херсонской области и 17 из 49 общин, то есть большинство остается все еще оккупированным. Там люди страдают еще больше, потому что их россияне депортируют. Особенно это касается Каховки, Новой Каховки, Голой Пристани и Олешек, где оккупанты располагают свою линию обороны.

Нет полной эвакуации, полной депортации в прибрежных домах, расположенных практически на линии обороны. Они оставляют определенное количество гражданских там и, скорее всего, рассматривают их, как живой щит,

– рассказал Молчанов.

Он добавил, что еще очень много проблем, чтобы зайти на другой берег Херсонщины. Также нужно помнить, что там за Днепром люди, которые ни чем не хуже тех людей, которым сейчас повезло, что их уволили.

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