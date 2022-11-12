Також, на думку росіян, в Херсоні залишилося не більше тисячі людей, адже їх війська нібито всіх евакуювали. Про це в ефірі 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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За його словами, зараз на рівні держави та суспільства треба показувати, що херсонці, які залишилися в місті, а це умовно 80 тисяч, продовжують терпіти проблеми, що залишили окупанти. А ті, хто пішли за ними, не всі прихильники Росії, а люди, яких якось задурили. При цьому це лише 10 тисяч херсонців – 1/27, менше, ніж 4%.

Реалії референдумів

Володимир Молчанов зазначив, що, спілкуючись з іноземними журналістами, помітив, що вони не зовсім розуміють реалій російського референдуму. Тобто, що це був абсолютний фарс. Журналісти знають, що Путін фальсифікує вибори та трохи собі дописує.

Вони не розуміють, що це не було "трохи дописування" – це абсолютна вистава, яка не була референдумом взагалі. Все, що ми бачили на рашистських картинках – це були постановки, а не реальний якийсь виборчий процес,

– зазначив Молчанов.

"Це треба доводити зараз, тому що в Росії наростає "вой на болотах", тому що "Україна окупувала наші рускіє землі". Вони не кажуть вже про людей. Вони людей оголосили зрадниками, тих, хто залишився. Але ось "по руських землях" вони плачуть", – додав активіст.

Він зазначив, що навіть не знає чи це позитивно, адже ніби йде розхитування влади. Чи не негативно, адже розхитування в будь-якому випадку призведе до того, що наступна влада піддасться на ці вимоги юрби і буде ще гіршою.

На думку Молчанова, нам треба переконувати світ, що немає ніяких "новоросій", адже херсонці завжди були за єдину Україну. Люди, які залишалися в місті, дуже стійкі. Їх, мабуть, ніщо не могло з рідних місць вигнати. Навіть зараз, коли така можливість наче б то відкрилася, вони все ще там сидять, потерпаючи від відсутності електроенергії, газу, води, звʼязку.

Дивіться відео з Володимиром Молчановим на ютубі 24 каналу:

Звільнення територій

Активіст наголосив, що наразі звільнено всього 30% території Херсонської області й 17 з 49 громад, тобто більшість залишається все ще окупованою. Там люди потерпають ще більше, бо їх росіяни депортують. Особливо це стосується Каховки, Нової Каховки, Голої Пристані й Олешок, де окупанти розташовують свою лінію оборони.

Немає повної евакуації, повної депортації в прибережних будинках, розташованих практично на їх лінії оборони. Вони залишають певну кількість цивільних там й, скоріше за все, розглядають їх, як живий щит,

– розповів Молчанов.

Він додав, що є ще дуже багато проблем, аби зайти на інший берег Херсонщини. Також треба памʼятати, що там за Дніпром люди, які ні чим не гірші, ніж ті люди, яким зараз пощастило, що їх звільнили.

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