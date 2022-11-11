Украинский флаг вывесили над зданием Нацполиции в Херсоне

11 ноября украинские защитники освобождают Херсон. Сине-желтый флаг уже взвился над зданием Нацполиции.

Соответствующие кадры показала свидетельница Виктория Павлова. Она опубликовала историю в инстаграмме, где подчеркнула, что это "наши ребята".

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Сине-желтый флаг над зданием полиции подняли украинские военные. Помогли им в этом местные жители.

Над зданием полиции в Херсоне вернули флаг: видео

Что известно об освобождении Херсона

Украинские военные с 9 ноября начали активно продвигаться на Юге. Сначала они освободили всю Николаевскую область, а затем начали деоккупировать населенные пункты Херсона.

Россияне заявили, что выводят войска с правобережья Херсонской области. Также они взорвали Антоновский мост.

Утром 11 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ вошли в Херсон. Люди выходили на улицы, чтобы встречать украинских героев. Обнародовали видео, как бойцов встречают уже в центре города.

Затем в ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

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