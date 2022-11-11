Украинский флаг вывесили над зданием Нацполиции в Херсоне
11 ноября 2022 , 15:40Читати новину українською
Источник:Виктория Павлова
11 ноября украинские защитники освобождают Херсон. Сине-желтый флаг уже взвился над зданием Нацполиции.
Соответствующие кадры показала свидетельница Виктория Павлова. Она опубликовала историю в инстаграмме, где подчеркнула, что это "наши ребята".
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Сине-желтый флаг над зданием полиции подняли украинские военные. Помогли им в этом местные жители.
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Что известно об освобождении Херсона
- Украинские военные с 9 ноября начали активно продвигаться на Юге. Сначала они освободили всю Николаевскую область, а затем начали деоккупировать населенные пункты Херсона.
- Россияне заявили, что выводят войска с правобережья Херсонской области. Также они взорвали Антоновский мост.
- Утром 11 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ вошли в Херсон. Люди выходили на улицы, чтобы встречать украинских героев. Обнародовали видео, как бойцов встречают уже в центре города.
- Затем в ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины.
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