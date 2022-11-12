В ISW спрогнозировали, когда ВСУ полностью освободят правобережье Херсонской области

Украинские войска уже завершают освобождение правого берега Херсонской области. Россияне тем временем бежали на левобережье.

Хотя некоторые российские солдаты все еще остаются на правом берегу. Это подтвердили и в американском Институте изучения войны.

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Остатки оккупантов на правом берегу

Вероятно, оккупанты рассеяны по всей области и пытаются найти путь побега, поскольку украинские силы продвигаются к реке Днепр. Непонятно, сколько русских солдат остается на западном берегу.

В российском минобороны также заявили, что утром 11 ноября совершили отступление. Российские источники отмечали, что отступление длилось 3 дня. Утверждали, что 20 тысяч российских военнослужащих и 3,5 тысяч единиц военной техники переправили через Днепр.

ВСУ освободят все правобережье Херсонской области

Специалисты ISW убеждены, что в ближайшие дни украинские силы будут продолжать продвигаться по основным дорогам в направлении Днепра и освобождать дополнительные населенные пункты. В частности, расположенные между Херсоном и Бериславом, непосредственно на западном берегу Днепра.

Предполагают, что все правобережье Херсона освободят уже вскоре.

Контрнаступление в Херсонской области: что известно

9 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ освобождают населенные пункты в Херсонской области. В частности, освободили Чернобаевку и Берислав. Россияне начали отводить войска.

Уже 11 ноября Минобороны сообщило об освобождении Херсона от оккупантов, а пути отступления российских захватчиков находятся под огневым контролем украинской армии.

Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение. Сейчас в городе продолжается зачистка.

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