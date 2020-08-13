Капитана милиции, который уволился после 17 лет службы, задержали в Беларуси
В Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова. Несколько дней назад он публично подал в отставку на волне массовых протестов против режима Александра Лукашенко.
После публичного увольнения со службы Егора Емельянова задержали, сообщила его жена Марина, пишут в телеграмме "Наша Нива".
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По ее словам, мужа вечером 12 августа срочно вызвали в отделение милиции, чтобы закрыть вопрос с увольнением. Однако оттуда он не вернулся.
Мы были на связи, планировали ужин. В 17:55 я позвонила ему, он все еще был в отделении. В 19:55 я снова позвонила, он сказал, что задержан,
– рассказала жена.
Женщина поясняет, что Емельянова подозревают в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Это человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать", – добавила жена.
Судебное заседание по делу назначили на 13 августа.
Отставка Емельянова: что известно
- Капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы.
- Об этом он публично рассказал в своем Инстаграме.
- "17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!" – написал тогда Емельянов.
- Белорусы отреагировали на это словами благодарности и уважения.
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Беларусь протестует: что надо знать
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа люди начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОН во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о двух погибших, по меньшей мере 200 пострадавших. Кроме того, примерно 7 тысяч человек задержали.