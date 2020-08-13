В Беларуси задержали капитана милиции Егора Емельянова. Несколько дней назад он публично подал в отставку на волне массовых протестов против режима Александра Лукашенко.

После публичного увольнения со службы Егора Емельянова задержали, сообщила его жена Марина, пишут в телеграмме "Наша Нива".

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По ее словам, мужа вечером 12 августа срочно вызвали в отделение милиции, чтобы закрыть вопрос с увольнением. Однако оттуда он не вернулся.

Мы были на связи, планировали ужин. В 17:55 я позвонила ему, он все еще был в отделении. В 19:55 я снова позвонила, он сказал, что задержан,

– рассказала жена.

Женщина поясняет, что Емельянова подозревают в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. "Это человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать", – добавила жена.

Судебное заседание по делу назначили на 13 августа.

Отставка Емельянова: что известно

Капитан милиции Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы.

Об этом он публично рассказал в своем Инстаграме.

"17 лет службы закончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом!" – написал тогда Емельянов.

Белорусы отреагировали на это словами благодарности и уважения.

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