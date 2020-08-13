У Білорусі затримали капітана міліції Єгора Ємельянова. Кілька днів тому він публічно подав у відставку на хвилі масових протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Після публічного звільнення зі служби Єгора Ємельянова затримали, повідомила його дружина Марина, пишуть у телеграмі "Наша Нива".

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За її словами, чоловіка ввечері 12 серпня терміново викликали до відділення міліції, щоб закрити питання зі звільненням. Однак звідти він не повернувся.

Ми були на зв’язку, планували вечерю. О 17:55 я подзвонила йому, він все ще був у відділенні. О 19:55 я знову зателефонувала, він сказав, що затриманий,

– розповіла дружина.

Жінка пояснює, що Ємельянова підозрюють в порушенні порядку організації або проведення масових заходів. "Це людина із загостреним почуттям справедливості. Неприємна ситуація в країні, він не хотів брати участь", – додала дружина.

Судове засідання у справі призначили на 13 серпня.

Відставка Ємельянова: що відомо

Капітан міліції Єгор Ємельянов подав у відставку після 17 років служби.

Про це він публічно розповів у своєму інстаграмі.

"17 років служби закінчені. Моя совість чиста. Міліція з народом!" — написав тоді Ємельянов.

Білоруси відреагували на це словами подяки та поваги.

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