На посту главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заменил Юрий Витренко. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что такие кадровые ротации не должны повлиять на переговоры с международными кредиторами.

Об этом премьер рассказал в интервью. Он уверяет, что ни один принцип корпоративной реформы правительство ломать не собирается.

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У западных партнеров есть более важные приоритеты, – Шмыгаль

Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине,

– отметил Шмыгаль.

Что касается западных партнеров, то для них гораздо большее значение, говорит премьер, имеет завершение реформы правосудия и антикоррупционное законодательство.

Фамилии не имеют значения, – премьер

Уже потом по приоритетности – корпоративное управление, которое должно идти комплексом с большой приватизацией.

И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли,

– уверен Шмыгаль.

Коротко об изменениях в "Нафтогазе"