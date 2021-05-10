Шмыгаль уверяет, что увольнение Коболева не повлияло на отношения с кредиторами
На посту главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева заменил Юрий Витренко. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что такие кадровые ротации не должны повлиять на переговоры с международными кредиторами.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом премьер рассказал в интервью. Он уверяет, что ни один принцип корпоративной реформы правительство ломать не собирается.
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У западных партнеров есть более важные приоритеты, – Шмыгаль
Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине,
– отметил Шмыгаль.
Что касается западных партнеров, то для них гораздо большее значение, говорит премьер, имеет завершение реформы правосудия и антикоррупционное законодательство.
Фамилии не имеют значения, – премьер
Уже потом по приоритетности – корпоративное управление, которое должно идти комплексом с большой приватизацией.
И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли,
– уверен Шмыгаль.
Коротко об изменениях в "Нафтогазе"
- Во время заслушивания отчета работы "Нафтогаза" за 2020 год, правительство выразило недовольство работой главы правления и наблюдательного совета.
- Андрея Коболева уволили с должности, а вместо него назначили Юрия Витренко.
- В конце апреля все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали в отставку.
- Кабмин призвал наблюдательный совет продолжить работать до избрания нового. Однако там отказали.
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