Шмигаль запевняє, що звільнення Коболєва не вплинуло на відносини з кредиторами
На посаді голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва замінив Юрій Вітренко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що такі кадрові ротації не мають вплинути на перемовини з міжнародними кредиторами.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це прем'єр розповів в інтерв'ю. Він запевняє, що жоден принцип корпоративної реформи уряд ламати не збирається.
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У західних партнерів є більші пріоритети, – Шмигаль
Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні,
– зазначив Шмигаль.
Щодо західних партнерів, то для них набагато більше значення, каже прем'єр, має завершення реформи правосуддя та антикорупційне законодавство.
Прізвища не мають значення, – прем'єр
Вже потім за пріоритетністю – корпоративне управління, яке має йти комплексом з великою приватизацією.
І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі,
– впевнений Шмигаль.
Коротко про зміни у "Нафтогазі"
- Під час заслухання звіту роботи "Нафтогазу" за 2020 рік, уряд висловив невдоволення роботою голови правління та наглядової ради.
- Андрія Коболєва звільнили з посади, а замість нього призначили Юрія Вітренка.
- Наприкінці квітня усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку.
- Кабмін закликав наглядову раду продовжити працювати до обрання нової. Однак там відмовили.
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