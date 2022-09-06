Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер это коснется
Источник:Законопроекты парламента
Сообщников оккупационной "власти" будут увольнять с работы. Работодатель может расторгнуть договор по своей инициативе.
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона по еще одному основанию расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Речь идет о коллаборационизме.
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В каких сферах предлагают увольнять коллаборантов
Инициаторы законопроекта предлагают увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры. К примеру, атомные электростанции.
Основанием для увольнения будет "совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора".
Это будет касаться следующих сфер:
- управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
- энергообеспечение (в том числе снабжение тепловой энергии);
- водоснабжение и водоотвод;
- продовольственное обеспечение;
- здравоохранение;
- фармацевтическая промышленность;
- изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
- информационные услуги;
- электронные коммуникации;
- финансовые услуги;
- транспортное обеспечение;
- оборона; государственная безопасность;
- правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;
- гражданская защита населения и территорий; службы спасения;
- космическая деятельность; космические технологии и услуги;
- химическая промышленность;
- исследовательская деятельность.
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