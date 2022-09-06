Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер это коснется

Сообщников оккупационной "власти" будут увольнять с работы. Работодатель может расторгнуть договор по своей инициативе.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона по еще одному основанию расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Речь идет о коллаборационизме.

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В каких сферах предлагают увольнять коллаборантов

Инициаторы законопроекта предлагают увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры. К примеру, атомные электростанции.

Основанием для увольнения будет "совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора".

Это будет касаться следующих сфер:

управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;

энергообеспечение (в том числе снабжение тепловой энергии);

водоснабжение и водоотвод;

продовольственное обеспечение;

здравоохранение;

фармацевтическая промышленность;

изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;

информационные услуги;

электронные коммуникации;

финансовые услуги;

транспортное обеспечение;

оборона; государственная безопасность;

правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;

гражданская защита населения и территорий; службы спасения;

космическая деятельность; космические технологии и услуги;

химическая промышленность;

исследовательская деятельность.

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