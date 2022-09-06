Коллаборантов будут увольнять с работы: каких сфер это коснется

6 сентября 2022 , 16:00
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Источник:

Законопроекты парламента

Сообщников оккупационной "власти" будут увольнять с работы. Работодатель может расторгнуть договор по своей инициативе.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона по еще одному основанию расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Речь идет о коллаборационизме.

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В каких сферах предлагают увольнять коллаборантов

Инициаторы законопроекта предлагают увольнять коллаборантов на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и объектов критической инфраструктуры. К примеру, атомные электростанции.

Основанием для увольнения будет "совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора".

Это будет касаться следующих сфер:

  • управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
  • энергообеспечение (в том числе снабжение тепловой энергии);
  • водоснабжение и водоотвод;
  • продовольственное обеспечение;
  • здравоохранение;
  • фармацевтическая промышленность;
  • изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
  • информационные услуги;
  • электронные коммуникации;
  • финансовые услуги;
  • транспортное обеспечение;
  • оборона; государственная безопасность;
  • правопорядок, исполнение правосудия, содержание под стражей;
  • гражданская защита населения и территорий; службы спасения;
  • космическая деятельность; космические технологии и услуги;
  • химическая промышленность;
  • исследовательская деятельность.

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Автор: Марта Кушка