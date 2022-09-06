У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону щодо ще однієї підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Мовиться про колабораціонізм.

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У яких сферах пропонують звільняти колаборантів

Ініціатори законопроєкту пропонують звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури. Наприклад, атомні електростанції.

Підставою для звільнення буде "вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора".

Це стосуватиметься таких сфер:

  • урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
  • енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
  • водопостачання та водовідведення;
  • продовольче забезпечення;
  • охорона здоров’я;
  • фармацевтична промисловість;
  • виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій;
  • інформаційні послуги;
  • електронні комунікації;
  • фінансові послуги;
  • транспортне забезпечення;
  • оборона, державна безпека;
  • правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;
  • цивільний захист населення та територій, служби порятунку;
  • космічна діяльність, космічні технології та послуги;
  • хімічна промисловість;
  • дослідницька діяльність.

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