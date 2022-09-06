У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону щодо ще однієї підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Мовиться про колабораціонізм.

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У яких сферах пропонують звільняти колаборантів

Ініціатори законопроєкту пропонують звільняти колаборантів на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України та об’єктів критичної інфраструктури. Наприклад, атомні електростанції.

Підставою для звільнення буде "вчинення працівником, який працює на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах критичної інфраструктури, проступку, не сумісного з продовженням даної роботи, пов’язаного з його підтримкою держави-агресора".

Це стосуватиметься таких сфер:

урядування та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;

енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);

водопостачання та водовідведення;

продовольче забезпечення;

охорона здоров’я;

фармацевтична промисловість;

виготовлення вакцин, стале функціонування біолабораторій;

інформаційні послуги;

електронні комунікації;

фінансові послуги;

транспортне забезпечення;

оборона, державна безпека;

правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою;

цивільний захист населення та територій, служби порятунку;

космічна діяльність, космічні технології та послуги;

хімічна промисловість;

дослідницька діяльність.

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