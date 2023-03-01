Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, все зависит от того, насколько быстро произойдет крушение России.

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Требуется подкрепление

Владимир Фесенко объяснил, что украинцы прогнозируют, что в ближайшее время Крым и Донбасс вернутся домой.

Надо понимать, что военная операция как по освобождению Донбасса, так и по освобождению Крыма будет стрессом и для нас,

– подчеркнул он.

По его мнению, чтобы успешно деоккупировать эти территории, нужны новые и мощные силы и ресурсы.

"На фронте Крым должен увольнять не только нынешний состав ВСУ и сил обороны, а десятки тысяч, если не сотни тысяч новых украинских бойцов", – отметил политолог.

По его словам, украинцам не следует жить мечтами, что Крым снова станет украинским сиюминутно.

Владимир Фесенко о сценарии освобождения Крыма и Донбасса: смотрите видео

Два варианта реакции России

Владимир Фесенко рассказал, что увольнение Крыма так или иначе будет восприниматься значительной частью российского общества как травма, позор для страны. На этом фоне могут появляться активные поклонники реванша.

Если Россия сохранится в нынешнем виде с агрессивным империалистическим режимом, риски новой войны будут сохраняться,

– объяснил он.

По его словам, только вступление Украины в НАТО – единственная наиболее мощная гарантия того, что война не произойдет.

"Если Россия будет убегать из Крыма и потеряет Крым, то это действительно может стать началом конца нынешней российской власти", – заметил политолог и добавил, что такой сценарий развития событий тоже возможен.

Фесенко сообщил, что в случае возникновения в России политического кризиса еще до того, как ВСУ начнут активно деоккупировать территории, это создаст для нас "окно возможностей". В частности, говорится об освобождении Крыма и Донбасса с меньшими жертвами.

Впрочем, Украина в любом случае должна стать членом альянса.

Украина вступает в НАТО: главное