Экс-министр Кулеба вспомнил день своего увольнения и разговор с Зеленским

С 2020 по 2024 годы Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины. Несмотря на то, что он был одним из самых узнаваемых и популярных украинских политиков, в сентябре этого года ему пришлось уйти с должности.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как воспринял внезапную новость об увольнении.

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Первая реакция

Кулеба рассказал, что воспринял новость об увольнении достаточно спокойно. За 21 год на государственной службе он вынес для себя несколько правил. Во-первых, за власть не нужно держаться. Во-вторых, с первого дня назначения стоит работать с пониманием, что завтра на этой должности тебя может не быть.

В тот день, когда президент сказал мне в 2020 году, что он хочет, чтобы я был министром иностранных дел Украины, и Верховная Рада проголосовала за мое назначение, я уже тогда был готов к разговору с президентом о том, что он скажет: "Дмитрий, я хочу, чтобы был другой министр иностранных дел Украины",

– рассказал Кулеба.

В день увольнения экс-министр разговаривал с президентом, они спокойно поговорили и пожали друг другу руки. Политик остался благодарен Зеленскому за то, что 4,5 года "имел возможность быть полезным для украинского народа и делать все, чтобы Украина становилась сильнее".

Причины увольнения

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак впервые прокомментировал увольнение Кулебы и заметил, что причина связана с "внутренними соображениями".

На это Кулеба ответил, что обсуждение подобных "внутренних соображений" сейчас не в пользу страны, поэтому вдаваться в подробности отказался.

Я не такой человек, меня не интересует это все. Я считаю, что было – то пропало. Главное сейчас – это делать все, чтобы Украина победила в войне. А все мелочные личные вещи, или не мелочные – это настолько второстепенное на фоне исторических вызовов, которые стоят перед страной и народом. Оно просто сейчас не стоит внимания,

– подытожил экс-министр.