Я в команде президента, - Шефир прокомментировал свое увольнение
Источник:Бабель
Недавно Сергей Шефира уволили с должности первого помощника президента. он отреагировал на свое увольнение.
Сергей Шефир отметил, что, несмотря на все, он все равно в команде президента. По его словам, Владимир Зеленский – не просто президент, а еще и его друг, а это “гораздо важнее должности”.
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Он также соучредитель студии "Квартал 95"
Сергей Шефир также бизнес-партнер президента. Он соучредитель студии "Квартал 95".
Его назначили первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, то есть на следующий день после инаугурации Зеленского.
На одной из своих пресс-конференций Зеленский отмечал, что доверяет ему. Арсен Аваков после отставки с должности главы МВД называл Шефира одним из умных людей в окружении Зеленского, человеком, "который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения".
Кто такой Сергей Шефир
- Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге Днепропетровской области.
- С Владимиром Зеленским познакомились в 1995 году, когда организовывали фестиваль КВН в Кривом Роге. Шефир пригласил его стать участником команды "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". С того времени и началось многолетнее сотрудничество. Они стали близкими друзьями.
- Кстати, Шефир – автор идеи и продюсер сериала "Слуга народа". Кроме того, благодаря ему появились "Сваты". СМИ назвали Сергея Шефира главным коммуникатором ОП с олигархами. В частности, 31 августа 2020 года журналисты "Схем" зафиксировали, как он тайно приезжал в имение Рината Ахметова под Киевом.