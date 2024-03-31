Я в команде президента, - Шефир прокомментировал свое увольнение

Недавно Сергей Шефира уволили с должности первого помощника президента. он отреагировал на свое увольнение.

Сергей Шефир отметил, что, несмотря на все, он все равно в команде президента. По его словам, Владимир Зеленский – не просто президент, а еще и его друг, а это “гораздо важнее должности”.

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Он также соучредитель студии "Квартал 95"

Сергей Шефир также бизнес-партнер президента. Он соучредитель студии "Квартал 95".

Его назначили первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, то есть на следующий день после инаугурации Зеленского.

На одной из своих пресс-конференций Зеленский отмечал, что доверяет ему. Арсен Аваков после отставки с должности главы МВД называл Шефира одним из умных людей в окружении Зеленского, человеком, "который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения".

Кто такой Сергей Шефир