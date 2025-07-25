Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение юриста Нели Романенко на портале b2bconsult.

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Какие документы нужны для увольнения со службы?

По словам юриста, в связи с освобождением из плена необходимо подать следующие документы:

копия рапорта военнослужащего;



копия листа беседы (для военнослужащих военной службы по контракту);



копия расчета выслуги лет военной службы (при приобретении права на пенсию за выслугу лет);



один из документов, подтверждающий пребывание военнослужащего в плену и освобождение из плена:



справка о пребывании гражданина Украины из числа лиц, определенных пунктом 1 части первой статьи 2 Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах, образец которой утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 2023 года № 55 "Об утверждении Порядка оформления справок о нахождении лиц в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах";



копия решения Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, принятого в установленном постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2022 года № 1281 "Некоторые вопросы выполнения Закона Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" порядке или выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен;



справка (письмо-подтверждение) государственного предприятия "Украинский национальный центр развития мира" об установлении факта пребывания и освобождения (интернирования) лица из плена;



справка Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины об установлении факта пребывания и освобождения (интернирования) лица из плена;



другие документы, установленные актами законодательства;



документы, выданные воинской частью (справки, выдержки из приказов и т.д.) об установлении факта пребывания и освобождения (интернирования) лица из плена.

Юрист также отметила, что воинская часть может проводить собеседование, выдавать обходной лист и знакомить с приказом об увольнении.

Важно читать то, что подписываете. Это основной совет при увольнении. Не думаю, что что-то вас будут заставлять подписывать или каким-то образом обманывать – основание для увольнения у вас остается,

– подытожила Романенко.

Напомним, в пятницу, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продолжают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – то есть до 5 ноября.