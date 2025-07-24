Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала согласился с предположением Залужного, более того, он считает, что боевые действия могут продолжаться еще дольше, если в войне будут перерывы.

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Когда война может завершиться?

До тех пор пока в России будет путинский режим или какой-то похожий, то война, по убеждению военного эксперта, будет продолжаться и может предусматривать различные периоды. Если интенсивность ведения боев будет такая, как сейчас, то российская экономика выйдет на критический режим существования в июле 2026 года.

Если будут паузы, то война может продолжаться и до 2034 года, и можно сказать, что и до 2050. Но есть другие прогнозы, которые связаны с тем, что критическими будут 2025 и 2026 годы,

– озвучил Романенко.

По его мнению, если партнеры не отступят от предоставления военной помощи Украине, а наше государство сделает решительные стратегические шаги для улучшения своей обороноспособности (мобилизация, экономика на военных рельсах), то ситуация может улучшиться и остановить боевые действия можно будет или в конце этого года, или в следующем.

Напомним, что Залужный прокомментировал идею о введении миротворческого контингента в Украину. Он к этому относится довольно скептически и объяснил почему.