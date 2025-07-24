Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в етері 24 Каналу погодився з припущенням Залужного, ба більше, він вважає, що бойові дії можуть тривати ще довше, якщо у війні будуть перерви.

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Коли війна може завершитися?

До тих пір поки в Росії буде путінський режим чи якийсь схожий, то війна, за переконанням військового експерта, буде продовжуватись і може передбачати різні періоди. Якщо інтенсивність ведення боїв буде така, як зараз, то російська економіка вийде на критичний режим існування у липні 2026 року.

Якщо будуть паузи, то війна може тривати і до 2034 року, і можна сказати, що й до 2050. Але є інші прогнози, які пов'язані з тим, що критичними будуть 2025 і 2026 роки,

– озвучив Романенко.

На його думку, якщо партнери не відступлять від надання військової допомоги Україні, а наша держава зробить рішучі стратегічні кроки для покращення своєї обороноздатності (мобілізація, економіка на воєнних рейках), то ситуація може покращитись і зупинити бойові дії можна буде або наприкінці цього року, або у наступному.

Нагадаємо, що Залужний прокоментував ідею щодо введення миротворчого контингенту в Україну. Він до цього ставиться доволі скептично та пояснив чому.