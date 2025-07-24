Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв’ю колишнього головнокомандувача Збройних сил України, нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного для LB Live. За словами Валерія Залужного, втрати з обох боків вже досягли критичних масштабів.

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Хто може піти воювати в Росії наступного року?

Саме тому наступного року Росія опиниться перед важливим вибором, який може суттєво вплинути на подальший перебіг повномасштабної війни проти України. Крім того, Кремль зіткнувся із серйозними демографічними проблемами.

У Росії зараз стоїть вибір, я в цьому абсолютно впевнений, що 2026 року доведеться або дійсно набирати знову "м'ясо", але брати вже його в Петербурзі, у Москві, в решті міст, або щось думати, бо, найімовірніше, цей варіант неприпустимий,

– сказав Залужний.

Він наголосив, що тотальна мобілізація населення у великих містах Росії буде політично неприйнятною для керівництва країни. За його словами, це завдасть серйозного удару по економіці Москви. Залужний також зазначив, що навіть посилення мобілізації не допоможе ворогу кардинально змінити ситуацію на фронті.

Тому що може хтось знайдеться в Україні, хто зробить мільярди безпілотників, які коштуватимуть по 5 доларів, і буде все одно, скільки людей,

– пояснив Залужний.

Він запевнив, що в майбутньому війна вимагатиме мінімальних людських ресурсів. За його словами, все залежатиме від технологій.