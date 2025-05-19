Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
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Увольнение со службы по семейным обстоятельствам: что стоит знать
Семейные обстоятельства включают уход за больными родственниками, воспитание детей или другие серьезные проблемы. Имея объективные причины для увольнения, военнослужащий имеет право подать рапорт с указанием причин, а также соответствующие удостоверения, служебные справки и т.д.). После проверки и подтверждения всех обстоятельств командование должно уволить такого военного.
Согласно Закону основными основаниями для увольнения военнослужащих являются:
- воспитание ребенка с инвалидностью или несовершеннолетнего, который болен тяжелыми заболеваниями;
- необходимость постоянного ухода за больным членом семьи или лицом с инвалидностью;
- один из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- единоличное воспитание ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- для женщин – отпуск по беременности и родам;
- если близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в АТО, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны во время действия военного положения;
- если близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, выявленные во время Революции Достоинства.
Документами, подтверждающие право военного на освобождение, могут быть
- медицинские справки о состоянии здоровья родственника или подтверждение его тяжелой болезни;
- документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, свидетельство о смерти или другие документы;
- официальный документ или письмо медицинского учреждения, подтверждающий необходимость постоянного или временного ухода за больным родственником;
- любые другие документы, которые могут подтверждать конкретные обстоятельства.
Рапорт на увольнение с военной службы пишется на имя командира. В случае отказа подписать рапорт, командование должно указать причины, почему человека нельзя уволить.
Чаще всего отказы приходят из-за того, что военный предоставил достаточно документов для подтверждения основания для увольнения. Или же в рапорте указано недостаточно информации.
В таком случае командир должен написать четкий перечень документов, которые военный должен добавить к рапорту. Гражданин имеет право подать его еще раз.
Отказать в увольнении не имеют права по следующим причинам:
- военный не принес документов, которые должны быть в распоряжении командира, которые формирует или выдает само подразделение;
- военный не придерживался требований по размеру полей, отступлений, шрифтов, цвета чернил или печати, размера и качества бумаги;
- в рапорте есть грамматические, синтаксические или другие ошибки.
Если командир отказался рассматривать рапорт, военный может обратиться в оперативное командование или Генштаб ВСУ. Или же можно добиться увольнения через суд.
Для получения советов и возможного дальнейшего обжалования отказа рекомендуется обратиться к юристам.
Напомним, подать рапорт на увольнение по объективным причинам можно в приложении Армия+. В приложении добавили шесть новых рапортов по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и уходом за родственниками с инвалидностью.