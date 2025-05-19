Про це пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу".
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Звільнення зі служби за сімейними обставинами: що варто знати
Сімейні обставини включають догляд за хворими родичами, виховання дітей або інші серйозні проблеми. Маючи об'єктивні причини для звільнення, військовослужбовець має право подати рапорт із зазначенням причин, а також відповідні посвідчення, службові довідки тощо). Після перевірки та підтвердження всіх обставин командування має звільнити такого військового.
Згідно з Законом основними підставами для звільнення військовослужбовців є:
- виховання дитини з інвалідністю або неповнолітнього, який хворий на тяжкі захворювання;
- необхідність постійного догляду за хворим членом сім'ї або особою з інвалідністю;
- один із подружжя, якщо обидва проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;
- одноосібне виховання дитини (дітей) віком до 18 років;
- для жінок – відпустка по вагітності та пологах;
- якщо близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час участі в АТО, відсічі і стримування збройної агресії у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони під час дії воєнного стану;
- якщо близьким родичам (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.
Документами, що підтверджують право військового на звільнення, можуть бути
- медичні довідки про стан здоров’я родича або підтвердження його важкої хвороби;
- документи, що підтверджують родинні стосунки: свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть або інші документи;
- офіційний документ або лист медичного закладу, що підтверджує необхідність постійного або тимчасового догляду за хворим родичем;
- будь-які інші документи, які можуть підтверджувати конкретні обставини.
Рапорт на звільнення з військової служби пишеться на імʼя командира. У разі відмови підписати рапорт, командування має зазначити причини, чому людину не можна звільнити.
Найчастіше відмови приходять через те, що військовий надав достатньо документів для підтвердження підстави для звільнення. Або ж у рапорті вказано недостатньо інформації.
У такому випадку командир повинен написати чіткий перелік документів, які військовий мусить додати до рапорту. Громадянин має право подати його ще раз.
Відмовити у звільненні не мають права за таких причин:
- військовий не приніс документів, які повинні бути у розпорядженні командира, які формує або видає сам підрозділ;
- військовий не дотримався вимог щодо розміру полів, відступів, шрифтів, кольору чорнила чи друку, розміру та якості паперу;
- у рапорті є граматичні, синтаксичні чи інші помилки.
Якщо командир відмовився розглядати рапорт, військовий може звернутися до оперативного командування або Генштабу ЗСУ. Або ж можна домогтися звільнення через суд.
Для отримання порад та можливого подальшого оскарження відмови рекомендується звернутися до юристів.
Нагадаємо, подати рапорт на звільнення через об'єктивні причини можна в додатку Армія+. У застосунку додали шість нових рапортів за сімейними обставинами, станом здоров'я та доглядом за родичами з інвалідністю.