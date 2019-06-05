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      Увольнение Полторака не поддержал комитет парламента

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      Комитет Рады не поддержал отставку Полторака
      Комитет Рады не поддержал отставку Полторака / Getty Images

      Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны 5 июня не поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

      "До озвучивания президентом своей позиции относительно следующего министра обороны не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака с должности министра обороны", – озвучил решение комитета его глава Сергей Пашинский.

      Читайте также: Полторак объяснил, почему уходит с поста министра обороны и до каких пор будет возглавлять ведомство

      На заседании присутствовали сам Полторак и представитель президента Руслан Стефанчук.

      30 мая Зеленский внес в парламент представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака с должности министра обороны, Василия Грицака с должности главы Службы безопасности.

      Кроме того, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, Грицака и Полторака. После этого министр обороны подал рапорт об увольнении. Однако после встречи с Зеленским Полторак заявил, что будет возглавлять Министерство обороны до решения парламента о его отставке.

      Что известно о Степане Полтораке? Министром обороны Украины стал 14 октября 2014 года. На военной службе Полторак – с августа 1983 года. Службу проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, полка, бригады. С должности начальника управления боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины в марте 2002 года назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Міністерство оборони України Сергей Пашинский Степан Полторак
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