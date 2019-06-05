Звільнення Полторака не підтримав комітет парламенту

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 5 червня не підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

"До озвучення президентом своєї позиції щодо наступного міністра оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони", – озвучив рішення комітету його голова Сергій Пашинський.

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На засідання були присутніми сам Полторак та представник президента Руслан Стефанчук.

30 травня Зеленський вніс у парламент подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака – з посади міністра оборони, Василя Грицака – з посади голови Служби безпеки.

Окрім того, під час інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, Грицака та Полторака. Після цього міністр оборони подав рапорт про звільнення. Однак після зустрічі з Зеленським Полторак заявив, що очолюватиме Міністерство оборони до рішення парламенту про його відставку.

Що відомо про Степана Полторака? Міністром оборони України став 14 жовтня 2014 року. На військовій службі Полторак – із серпня 1983 року. Службу проходив на посадах командира взводу, роти, начальника штабу батальйону, командира батальйону, полку, бригади. З посади начальника управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України у березні 2002 призначений начальником Академії внутрішніх військ МВС України.