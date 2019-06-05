17:58
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Звільнення Полторака не підтримав комітет парламенту

      2044 Читать новость на русском
      Комітет Ради не підтримав відставку Полторака
      Комітет Ради не підтримав відставку Полторака / Getty Images

      Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони 5 червня не підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

      "До озвучення президентом своєї позиції щодо наступного міністра оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони", – озвучив рішення комітету його голова Сергій Пашинський.

      Читайте також: Полторак пояснив, чому звільняється з посади міністра оборони і доки очолюватиме відомство

      На засідання були присутніми сам Полторак та представник президента Руслан Стефанчук.

      30 травня Зеленський вніс у парламент подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака – з посади міністра оборони, Василя Грицака – з посади голови Служби безпеки.

      Окрім того, під час інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, Грицака та Полторака. Після цього міністр оборони подав рапорт про звільнення. Однак після зустрічі з Зеленським Полторак заявив, що очолюватиме Міністерство оборони до рішення парламенту про його відставку.

      Що відомо про Степана Полторака? Міністром оборони України став 14 жовтня 2014 року. На військовій службі Полторак – із серпня 1983 року. Службу проходив на посадах командира взводу, роти, начальника штабу батальйону, командира батальйону, полку, бригади. З посади начальника управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України у березні 2002 призначений начальником Академії внутрішніх військ МВС України.

      Хто призначає силовиків в Україні

      blog_ava
      Похорон 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому: фото 18+
      сьогодні
      10537
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Степан Полторак Сергій Пашинський Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
      сьогодні , 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
      Ігор Саджениця 190
      Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив...
      сьогодні , 17:00 Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила не пройшов атестацію, але суд його поновив...
      Блог Соцмережі 754
      Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      сьогодні , 15:03 Скільки дітей загинуло на Донбасі: страшні цифри
      Дмитро Снєгирьов 577
      Ціни на квартири у новобудовах Одеси несподівано пішли на спад
      сьогодні , 13:34 Ціни на квартири у новобудовах Одеси несподівано пішли на спад
      538
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      12117
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук