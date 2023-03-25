Кто может уволиться с военной службы с 1 апреля в Украине

Военнослужащие имеют право уволиться со службы даже во время действия военного положения, если на это есть веские основания.

Закон о воинской обязанности и военной службе регулирует прохождение службы в Украине, а также предусматривает основания для увольнения с военной службы и продолжительность несения службы во время войны и в мирное время.

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Увольнение с военной службы: основания

. Во время военного положения для военнослужащих, у которых истек срок службы указаны в статье 23 Закона , увольнение возможно после объявления демобилизации или завершения военного положения, или в случае, если есть основания для увольнения, указанные в статье 26 этого же закона.

По возрасту – речь о достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

По состоянию здоровья – на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишение свободы, ограничение свободы или лишение воинского звания;

По семейным обстоятельствам. И вот здесь список причин уже шире, в основном они связаны с воспитанием ребенка, в частности:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;



Основания для увольнения с военной службы / Фото АрмияInform

Относительно женщин, основания следующие:

военнослужащие-женщины могут уволиться с военной службы – в связи с беременностью;

или находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

Если же в паре оба военных, то увольнение с военной службы возможно:

одному из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) младше 18 лет;

если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка (детей) младше 18 лет;

если на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Что нужно знать

Заметьте, основания для освобождения от военной службы и основания для отсрочки от мобилизации, изложенные в статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, отличаются, поэтому наличие оснований для отсрочки не означает, что гражданин имеет право уволиться с военной службы.

Если лицо, имеющее право на отсрочку, не воспользовалось своим правом в ТЦК, прошло военно-врачебную комиссию и получило мобилизационное распоряжение, оно теряет право на отсрочку.