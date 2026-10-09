ОГП начал расследование в связи с выездом Руслана Кравченко за границу и уволил ряд должностных лиц

В Офисе Генерального прокурора провели масштабные кадровые увольнения и начали служебное расследование в связи с выездом за границу бывшего Генерального прокурора Руслана Кравченко. По результатам внутреннего аудита и проверок в рамках дела "Карфаген" свои должности потеряли руководители ряда центральных и региональных подразделений.

Подробности о "перезагрузке ОГП" сообщил временно исполняющий обязанности руководителя структуры Антон Ковальский.

Что происходит в ОГП?

В ведомстве уже завершили служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдина Худиева. Также продолжается проверка действий заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, задержанного в рамках дела "Карфаген".

В рамках операции "Карфаген" из органов прокуратуры уже уволили 8 человек, среди которых семеро работали непосредственно в Офисе Генерального прокурора. В частности, лишились административных должностей руководители Департамента информационных технологий и управления по противодействию преступлениям в сфере кибербезопасности.

При этом началось и продолжается служебное расследование по выезду за границу бывшего Генерального прокурора Руслана Кравченко.

"Проверяем соблюдение установленной процедуры и обстоятельства, связанные с организацией командировки", – высказался Ковальский.

К слову, вопрос деятельности Кравченко и его выезда за границу расследует журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Однако его задержали в Вене во время выполнения редакционного задания.

Проверки на полиграфе и ликвидация подразделений

Для проверки добродетели 24 прокурора прошли полиграфическое исследование, а все полученные результаты передали специальной комиссии. В структуре ведомства ликвидировали управление противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности и реорганизовали департамент надзора за борьбой с организованной преступностью.

Увольнения коснулись и региональных органов, где с административной должности отстранили заместителя руководителя Черкасской областной прокуратуры с последующей ликвидацией должности. Кроме того, обновлен руководящий состав в Департаменте международного сотрудничества и Департаменте организационно-контрольной деятельности.

Кадровый аудит в областных и окружных прокуратурах

В ведомстве решили временно отказаться от практики назначения лиц без прокурорского опыта вне конкурса по Закону №4555. В настоящее время продолжается масштабный аудит всех уже назначенных на руководящие должности в центральном аппарате и областях.

По результатам первых проверок с административных должностей уволили 16 прокуроров в областных и окружных звеньях. Среди них – руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Вижницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.

Кроме того, приказы об увольнении подписаны в отношении заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур. По итогам оценки работы должности также лишились руководители Харьковской и Волынской областных прокуратур.