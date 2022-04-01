Увольнять всех, кто не поддерживает войну: инициатива спикера Госдумы Володина

Российские оккупанты не собираются прекращать войну против Украины. Враг даже несмотря на санкции и потери готов продолжать бессмысленное наступление.

Некоторые российские граждане, которым не нравится отсутствие сахара, бешеный рост цен и другие последствия санкций, пытаются тихонько выступать против войны в Украине. Вскоре не будет слышно даже этого шепота.

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Увольнение за протесты

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин предложил выгонять с работы всех "бюджетников", которые будут выступать против войны на Украине.

Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит, у народа и предал ее, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер,

– предложил он.

По его мнению, выступление против войны – это предательство офицеров и солдат, которые "защищают страну".

Что ж, теперь на массовые протесты в стране-агрессоре точно рассчитывать не придется так же, как и о возвращении "защитников" в Россию целыми и невредимыми.

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