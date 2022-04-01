Деякі російські громадяни, яким не подобається відсутність цукру, шалений ріст цін та інші наслідки санкцій, намагаються тихенько виступати проти війни в Україні. Незабаром не буде чути навіть цього шепоту.

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Звільнення за протести

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін запропонував виганяти з роботи усіх "бюджетників", які виступатимуть проти війни в Україні.

Ті, хто перебуває на забезпеченні у держави, а отже, у народу і зрадив її, мають піти з керівних посад у бюджетних установах культури, освіти, охорони здоров'я, інших сфер,

– запропонував він.

На його думку, виступ проти війни – це зрада офіцерів та солдатів, які "захищають країну".

Що ж, тепер на масові протести в країні-агресорі точно розраховувати не доведеться так само, як і про повернення "захисників" у Росію цілими і неушкодженми.

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