Увольнять ли Авакова – решит новый премьер, – Разумков

Вопрос увольнения Арсена Авакова с должности главы МВД будет решать новый премьер-министр. И в нынешней повестке дня парламента есть вопросы назначения нового премьера и состава правительства.

"Дождемся... Относительно министра внутренних дел, я думаю, что этот вопрос лучше задать министру внутренних дел. (Останется ли Аваков на посту) будет определять премьер-министр, предлагая те или иные кандидатуры на те или иные должности в правительстве", – заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает "РБК-Украина".

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Отметим, ранее о том, что Аваков останется на посту главы МВД, высказывались олигарх Игорь Коломойский и ряд украинских политиков. А 28 августа редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила, что по ее данным, Аваков точно останется в новом правительстве, однако неизвестно, на какой именно должности.