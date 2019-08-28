21:00
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Чи звільняти Авакова – вирішить новий прем'єр, – Разумков

      156 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / 24 канал

      Питання звільнення Арсена Авакова з посади глави МВС вирішуватиме новий прем'єр-міністр. І в нинішньому порядку денному парламенту є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

      "Дочекаймося... Щодо міністра внутрішніх справ, я думаю, що це питання краще поставити міністру внутрішніх справ. (Чи залишиться Аваков на посаді) визначатиме прем'єр-міністр, пропонуючи ті чи інші кандидатури на ті чи інші посади в уряді", – заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє "РБК-Україна".

      Читайте також: Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри

      Зауважимо, раніше про те, що Аваков залишиться на посаді голови МВС, висловлювали олігарх Ігор Коломойський та низка українських політиків. А 28 серпня редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна заявила, що за її даними, Аваков точно залишиться в новому уряді, проте невідомо, на якій саме посаді.

      провали Авакова МВС

       

       

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      79680
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Дмитро Разумков Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      сьогодні , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 2014
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сьогодні , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 84
      Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      сьогодні , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      264
      Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      сьогодні , 19:01 Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      385
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сьогодні , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 547
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук