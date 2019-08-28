Чи звільняти Авакова – вирішить новий прем'єр, – Разумков

Питання звільнення Арсена Авакова з посади глави МВС вирішуватиме новий прем'єр-міністр. І в нинішньому порядку денному парламенту є питання призначення нового прем'єра та складу уряду.

"Дочекаймося... Щодо міністра внутрішніх справ, я думаю, що це питання краще поставити міністру внутрішніх справ. (Чи залишиться Аваков на посаді) визначатиме прем'єр-міністр, пропонуючи ті чи інші кандидатури на ті чи інші посади в уряді", – заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє "РБК-Україна".

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Зауважимо, раніше про те, що Аваков залишиться на посаді голови МВС, висловлювали олігарх Ігор Коломойський та низка українських політиків. А 28 серпня редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна заявила, що за її даними, Аваков точно залишиться в новому уряді, проте невідомо, на якій саме посаді.