УЗ добавила дополнительные вагоны к поезду Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд женщин и детей
1 марта 2022 , 09:39Читати новину українською
Источник:телеграм УЗ
Укрзализныця прицепит дополнительные вагоны к поезду №67 Киев – Варшава, чтобы обеспечить выезд прежде всего женщин и детей из Киева. Он отправится с вокзала столицы в 19:13.
На границе с Польшей этим пассажирам предоставят специальный поезд из польских вагонов. Он доставит их в Варшаву.
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Там людей обеспечат убежищем, едой и всем необходимым для проживания на первое время.
Чтобы обеспечить спрос на выезд за границу всех желающих, дополнительные вагоны по станции Львов также прицепили к поезду №36 сообщением Одесса – Перемышль.
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